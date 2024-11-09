ضبط عشرات الجرائم في تعز والضالع خلال أكتوبر

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، 60 جريمة جنائية من أصل الجرائم المسجلة خلال شهر أكتوبر الماضي والبالغ عددها 64 جريمة وبنسبة ضبط بلغت 94 بالمائة.
وكانت أجهزة الأمن بشرطة محافظة تعز قد ضبطت خلال الفترة نفسها 56 متهما من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 80 متهما في عدادهم 5 إناث، فيما لازالت إجراءات البحث والتحري والمتابعة والملاحقة جارية عن الفارين من وجه العدالة البالغ عددهم 24 متهما.
وذكر الاعلام الامني التابع لوزارة الداخلية، بان عدد المجني عليهم في جرائم شهر أكتوبر بمحافظة تعز، بلغ 95 شخصا من ضمنهم 2 قتلى من الذكور و2 من الإناث و2 منتحرين و2 مصابين.
وأوضحت شرطة محافظة تعز، أن الجرائم المسجلة خلال الفترة نفسها توزعت وفقا للتصنيف الجنائي بين 56 جريمة واقعة على الأشخاص، و 6 جرائم مخلة بالأداب العامة، وجريمتي ذات الخطر العام..مشيرة الى أنها أحالت 59 جريمة إلى النيابة العامة،و4 جرائم مازالت قيد إجراءات البحث والتحري والمتابعة، وجريمة واحدة إنتهت بالصلح والتنازل من قبل المجني عليه.
وفي محافظة الضالع ضبطت أجهزة الشرطة بمحافظة الضالع خلال أكتوبر المنصرم 125 جريمة جنائية وحادثة غير جنائية من إجمالي الجرائم والحوادث المسجلة البالغ عددها 125 جريمة و 4 حوادث غير جنائية.
ووفقاً للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة التابع لوزارة الداخلية، فقد ضبطت أجهزة شرطة محافظة الضالع، 146 متهما من إجمالي المتهمين البالغ عددهم 151 متهما وبنسبة ضبط بلغت97 بالمائة فيما لا زالت إجراءات البحث والملاحقة مستمرة عن الفارين من وجه العدالة.
واشار الى ان أجهزة شرطة محافظة الضالع، أحالت 29 جريمة إلى النيابة العامة، و 15 جريمة إلى جهات أخرى متخصصة، وأوقفت الإجراءات في 5 قضايا أخرى، و10 جرائم ما زالت قيد الإجراءات القانونية، و4 جرائم ما زلت مقيدة ضد مجهول خاضعة للمتابعة والبحث والتحري، فيما انتهت 66 جريمة وقضية بالصلح والتنازل من قبل المجني عليهم.