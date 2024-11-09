مقتل وإصابة 5 جنود سعوديين بحضرموت وأجهزة الأمن تخصص 30 مليون مكافئة للقبض على الفاعل

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قتل جنديين سعوديين من قوات التحالف برصاص جندي في المنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

مصادر محلية قالت ان جندي يدعى محمد صالح العروسي قتل اثنين من جنود قوات التحالف وأصاب 3 آخرين برصاص سلاحه الشخصي قبل أن يلوذ بالفرار.

العروسي جندي في اللواء 135 مشاة من محافظة عمران، فتح النار على عدد من الجنود السعوديين المتواجدين في سيئون، واصبح مطلوب امنيا لأجهزة الأمن.

الأجهزة الأمنية بحضرموت خصصت مبلغ 30 مليون ريال (15 ألف دولار) مكافئة لمن يدلى بمعلومات عن الجندي العروسي او يلقي القبض عليه.

ولا يُعلم ما دوافع هذه الحادثة أو أسبابها.