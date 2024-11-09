إفراج الحوثيين عن موظفة أممية بعد خمسة أشهر من الاحتجاز

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_خاص

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بعد مرور خمسة أشهر من الاحتجاز، أطلقت جماعة الحوثي سراح موظفة أممية تعمل في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في صنعاء.

ووفقاً لمراسل وكالة "شينخوا" الصينية، قال مصدر محلي إنه تم الإفراج عن فادية السريحي، التي كانت واحدة من 13 موظفًا تحت احتجاز الحوثيين منذ يونيو/حزيران الماضي.

تعرضت السريحي للاحتجاز مع زوجها وطفليهما خلال مداهمة لمنزلهم في شهر يونيو. بينما أُطلق سراح الزوج في نفس اليوم، وغادر الأطفال بعد يوم واحد، استمرت فادية في الاعتقال حتى يوم الخميس، عندما تم الإفراج عنها أخيرًا.

تأتي هذه الخطوة وسط توترات مستمرة في اليمن وتداعيات الحرب الأهلية.