توقعات بحدوث زلزال مدمر بهذا الموعد… ومصادر تكشف التفاصيل إفراج الحوثيين عن موظفة أممية بعد خمسة أشهر من الاحتجاز 10 أغنياء استفادوا من فوز ترامب بالرئاسة مصدر مقيم في واشنطن : وزارة الدفاع الأمريكية أكملت استعداداتها لشن ضربة عسكرية واسعة تستهدف المليشيات في 4 محافظات هل يقلب ترامب الموازين على صقور تل أبيب .. نتنياهو بين الخوف من ترامب والاستبشار بقدومه تطورات مزعجة للحوثيين.. ماذا حدث في معسكراتهم بـ صنعاء ؟ دولة عربية تفرض الحجاب على جميع النساء اعتباراً من الأسبوع المقبل السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا لمنافسة دولة خليجية الفائزون في الدوري السعودي ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والأجواء الباردة في اليمن
بعد مرور خمسة أشهر من الاحتجاز، أطلقت جماعة الحوثي سراح موظفة أممية تعمل في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP) في صنعاء.
ووفقاً لمراسل وكالة "شينخوا" الصينية، قال مصدر محلي إنه تم الإفراج عن فادية السريحي، التي كانت واحدة من 13 موظفًا تحت احتجاز الحوثيين منذ يونيو/حزيران الماضي.
تعرضت السريحي للاحتجاز مع زوجها وطفليهما خلال مداهمة لمنزلهم في شهر يونيو. بينما أُطلق سراح الزوج في نفس اليوم، وغادر الأطفال بعد يوم واحد، استمرت فادية في الاعتقال حتى يوم الخميس، عندما تم الإفراج عنها أخيرًا.
تأتي هذه الخطوة وسط توترات مستمرة في اليمن وتداعيات الحرب الأهلية.