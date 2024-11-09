10 أغنياء استفادوا من فوز ترامب بالرئاسة

السبت 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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شهدت ثروات أغنى أثرياء العالم ارتفاعًا قياسيًا بعد فوز دونالد ترامب بولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة. ووفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات،

ارتفعت القيمة الصافية لثروات هؤلاء المليارديرات بنحو 63.5 مليار دولار في يوم واحد، هو السبت الموافق 6 نوفمبر، مما يمثل أكبر زيادة يومية منذ بدء مؤشر بلومبرج في 2012.

إيلون ماسك يتصدر قائمة الرابحين تربّع إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا وأغنى شخص في العالم، على رأس القائمة، حيث أضاف وحده 26.5 مليار دولار إلى ثروته.

كما شهد كل من جيف بيزوس، مؤسس أمازون، ولاري إليسون، مؤسس أوراكل، زيادات ضخمة في ثرواتهم، ليكونا ضمن أكبر المستفيدين من هذا الارتفاع التاريخي. أداء تاريخي للأسهم الأميركية ساهمت المكاسب الهائلة التي حققتها الأسهم الأميركية في ارتفاع ثروات الأثرياء، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 زيادة بنسبة 2.5%، مسجلًا أفضل أداء له بعد الانتخابات في تاريخه، كما حقق الدولار الأميركي مكاسب ملحوظة.

ويُعزى هذا الصعود إلى التوقعات بأن ترامب، عند عودته إلى البيت الأبيض، سيعمل على تنفيذ سياسات اقتصادية تفضل خفض الضرائب والحد من التنظيمات، مما يعزز من ثقة المستثمرين.

دفعة قوية للأصول الأميركية في مذكرة موجهة إلى عملاء شركة لومبارد أوديير لإدارة الثروات، كتب سامي تشار، كبير الاقتصاديين، ولوكا بينديلي، رئيس استراتيجية الاستثمار، أنه من المتوقع أن تشهد الأصول المالية الأميركية، وخاصة الأسهم والدولار، دفعة قوية في ظل سياسات ترامب المرتقبة. وجاءت هذه التوقعات مدعومة بارتفاع معنويات الأسواق التي تراهن على تحقيق مكاسب جديدة في عهد ترامب.

إيلون ماسك في الساحة السياسية والتكنولوجية من المتوقع أن يكون لإيلون ماسك دور مؤثر في السياسة الأميركية بعد مشاركته في الحملة الانتخابية إلى جانب ترامب وتعهد الأخير بمنحه منصبًا رسميًا.

وقد ارتفعت أسهم تسلا في بورصة نيويورك بنسبة 15% يوم الأربعاء، مما ساهم في تعزيز مكاسب الشركة خلال العام الماضي إلى نسبة 32%.

مكاسب هائلة لمليارديرات العملات المشفرة لم تكن هذه المكاسب حكرًا على قطاع التكنولوجيا؛ فقد شهد قطاع العملات المشفرة قفزات هائلة أيضًا.

وارتفعت صافي ثروة بريان أرمسترونج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لبورصة كوين بيس، بنسبة 30% لتصل إلى 11 مليار دولار.

كما أضاف تشانج بينج تشاو، مؤسس باينانس، نحو 12.1 مليار دولار إلى ثروته، لتصل إلى 52.7 مليار دولار، معززًا بذلك موقعه بين أكبر الرابحين