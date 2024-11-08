الفائزون في الدوري السعودي ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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فاز الاتحاد على مضيفه العروبة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد جامعة الجوف بالجوف، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وافتتح اللاعب صالح الشهري التسجيل عند الدقيقة 25، وسجل ستيفن بيرغوين الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 52، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة محتلاً صدارة الدوري مؤقتا، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي يلعب، اليوم الجمعة، مع الاتفاق، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.

وفاز فريق الشباب على مضيفه الخلود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدف المباراة الأول في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليرفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخلود عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفاز القادسية على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"

وسجل الهدف الأول اللاعب تركي العمار في الدقيقة الرابعة، اللاعب أوباميانغ الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليرفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر