السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا لمنافسة دولة خليجية الفائزون في الدوري السعودي ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والأجواء الباردة في اليمن مظاهرات في مارب وتعز تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الضمير العالمي إلى وقفة شجاعة مع غزة تحركات يمنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتكليف بوضع خطة التعافي إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 شمال اليمن بايدن يتوعد بعد فوز ترامب : سأنفذ قَسَمي مأرب.. مؤسسة وطن تسير قافلة غذائية للمقاتلين في الجبهات دولة أوروبية تمنع رسو سفينتي أسلحة لإسرائيل قادمتين من نيويورك الأمريكية فيديو: شاهد ما حدث لمشجعين اسرائيليين في هولندا أثاروا الشغب ومزقوا أعلام فلسطين
فاز الاتحاد على مضيفه العروبة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد جامعة الجوف بالجوف، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".
وافتتح اللاعب صالح الشهري التسجيل عند الدقيقة 25، وسجل ستيفن بيرغوين الهدف الثاني من ركلة جزاء عند الدقيقة 52، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 27 نقطة محتلاً صدارة الدوري مؤقتا، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني والذي يلعب، اليوم الجمعة، مع الاتفاق، بينما تجمد رصيد العروبة عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر.
وفاز فريق الشباب على مضيفه الخلود بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"
وسجل عبدالرزاق حمدالله هدف المباراة الأول في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، ليرفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الخلود عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.
وفاز القادسية على ضيفه الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن"
وسجل الهدف الأول اللاعب تركي العمار في الدقيقة الرابعة، اللاعب أوباميانغ الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 44، ليرفع القادسية رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد الفيحاء عند النقطة السابعة في المركز السادس عشر