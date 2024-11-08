المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والأجواء الباردة في اليمن

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء باردة على سبع محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية، إنه يتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد احياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، ريمة، المحويت، حجة، صعدة وأرخبيل سقطرى وعلى أجزاء من مرتفعات وسهل تهامة والسواحل الجنوبية والشرقية.

وأشار إلى احتمال أن تكون الأجواء باردة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات إب والضالع.

ونبه المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية بسبب الأمطار أو الضباب.

كما نبه كبار السن والأطفال والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر في المرتفعات الجبلية من الأجواء الباردة