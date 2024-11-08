مظاهرات في مارب وتعز تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الضمير العالمي إلى وقفة شجاعة مع غزة

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شهدت كلا من محافظة مأرب وتعز اليوم الجمعة، مظاهرات تضامنية مع غزة وتنديدا بالمجازر الصهيونية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد المتظاهرون، أن جرائم الاحتلال تعد اعتداء سافرا على الإنسانية جمعاء وأن ضمائر العالم اليوم مدعوة لترجمة وقفة حرة وشجاعة في وجه العدوان الصهيوني وحرب الإبادة المتواصلة التي أدت لتحويل قطاع غزة إلى ركام وخراب.

واستنكروا جرائم الاحتلال الوحشية المتجسدة في عملية القتل والتدمير والتهجير الممنهج بحق المدنيين، وطالبوا الأمم المتحدة وكل الدول المؤثرة باتخاذ خطوات فورية وعملية لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، كما دعوا المنظمات والهيئات الإنسانية والحقوقية والإغاثية حول العالم إلى إثبات وجودها وتعزيز جهودها لتقديم المساعدات العاجلة وتوثيق الانتهاكات بما يضمن محاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة الدولية.

وذكر المحتشدون العالم العربي والإسلامي بأن قطاع غزة جزء من الأمة وأن الشعوب تنتظر موقفا واضحا وشجاعا وتفعيلا لأدوات الضغط لتحقيق الحماية للدم الفلسطيني الذي يسيل على مدى أكثر من عام، وطالب المحتجون، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف إمدادات الأسلحة للاحتلال والوقف الفوري لحرب الإبادة على غزة.