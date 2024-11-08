إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 شمال اليمن

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قالت مصادر إعلامية تابعة لمليشيا الحوثي انه تم إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" في محافظة الجوف:شمال شرق العاصمة المحتلة صنعاء.

وأظهرت مقاطع مصوّرة، تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ما قيل إنها لحظة إسقاط الطائرة، وحطامها المشتعل بعد سقوطها على الأرض.

وقال الجيش الأمريكي إنه يحقق في الحادث، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل، وذلك إثر تداول مقاطع الفيديو، التي تظهر ما بدا أنه اشتعال طائرة مسيّرة وسقوطها في محافظة الجوف.

ولم يتضح على الفور طراز الطائرة، التي تم إسقاطها في الفيديو الليلي؛ لأنه منخفض الجودة.

وكان الحوثيون أعلنوا، في سبتمبر، إسقاط طائرة ‏أمريكية دون طيار من طراز "‏MQ_9‎‏" في محافظة صعدة.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أنه "تم إسقاط طائرة أمريكية ‏من نوع ‏MQ9‎‏، شرق محافظة صعدة".‏

وفي منتصف الشهر ذاته، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيّرة ‏أمريكية هي العاشرة من هذا النوع