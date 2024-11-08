بايدن يتوعد بعد فوز ترامب : سأنفذ قَسَمي

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - وكالات

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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول كلمة له بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن انتقال السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل سيكون سلميا.

وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، : "سأنفذ قسمي وفي العشرين من يناير سيكون هنالك انتقال سلمي للسلطة في أميركا"، مضيفا أنه تحدث مع ترامب وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه "نحو تسليم سلمي ومنظم للسلطة".

ووصف بايدن فترته ولايته الرئاسية بأنها "كانت تاريخية والفضل يعود للعمل الذي قمتم به أنتم"، مشيدا في الوقت ذاته بنائبته كامالا هاريس التي "أدارت حملة انتخابية ألهمت الملايين".

وتابع بايدن أنه "يجب أن نتقبل الاختيار الذي اتخذه الشعب الأميركي". وأشار إلى "أننا خسرنا معركة ولكن التجربة الأميركية يجب أن تستمر".

وحصد دونالد ترامب حتى الآن 295 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، متجاوزا حاجز الـ270 التي يحتاج اليها للفوز، بينما نالت منافسته هاريس 226 صوتا، وفق شبكات تلفزيونية أميركية.

وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز ترامب في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين، بما في ذلك ولايات رئيسية حاسمة مثل جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن التي صوتت للديموقراطيين في الانتخابات الأخيرة.

وتلقى ترامب التهنئة من جو بايدن الذي هزمه في نوفمبر 2020، ومن باراك أوباما (2009-2017) الذي خلفه، ومن كامالا هاريس التي اعترفت بهزيمتها، الأربعاء.