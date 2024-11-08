السعودية تعتزم إطلاق مشروع للذكاء الاصطناعي بدعم يصل إلى 100 مليار دولار سعيا لمنافسة دولة خليجية الفائزون في الدوري السعودي ضمن الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر يكشف عن توقعات الأمطار والأجواء الباردة في اليمن مظاهرات في مارب وتعز تندد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الضمير العالمي إلى وقفة شجاعة مع غزة تحركات يمنية لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتكليف بوضع خطة التعافي إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-9 شمال اليمن بايدن يتوعد بعد فوز ترامب : سأنفذ قَسَمي مأرب.. مؤسسة وطن تسير قافلة غذائية للمقاتلين في الجبهات دولة أوروبية تمنع رسو سفينتي أسلحة لإسرائيل قادمتين من نيويورك الأمريكية فيديو: شاهد ما حدث لمشجعين اسرائيليين في هولندا أثاروا الشغب ومزقوا أعلام فلسطين
أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، في أول كلمة له بعد إعلان نتائج الانتخابات، أن انتقال السلطة للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل سيكون سلميا.
وقال بايدن في كلمة ألقاها في البيت الأبيض، : "سأنفذ قسمي وفي العشرين من يناير سيكون هنالك انتقال سلمي للسلطة في أميركا"، مضيفا أنه تحدث مع ترامب وأكد له أن إدارته ستعمل مع فريقه "نحو تسليم سلمي ومنظم للسلطة".
ووصف بايدن فترته ولايته الرئاسية بأنها "كانت تاريخية والفضل يعود للعمل الذي قمتم به أنتم"، مشيدا في الوقت ذاته بنائبته كامالا هاريس التي "أدارت حملة انتخابية ألهمت الملايين".
وتابع بايدن أنه "يجب أن نتقبل الاختيار الذي اتخذه الشعب الأميركي". وأشار إلى "أننا خسرنا معركة ولكن التجربة الأميركية يجب أن تستمر".
وحصد دونالد ترامب حتى الآن 295 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي، متجاوزا حاجز الـ270 التي يحتاج اليها للفوز، بينما نالت منافسته هاريس 226 صوتا، وفق شبكات تلفزيونية أميركية.
وأعلنت وسائل إعلام أميركية فوز ترامب في أكثر من نصف الولايات الأميركية الخمسين، بما في ذلك ولايات رئيسية حاسمة مثل جورجيا وبنسلفانيا وميشيغان وويسكونسن التي صوتت للديموقراطيين في الانتخابات الأخيرة.
وتلقى ترامب التهنئة من جو بايدن الذي هزمه في نوفمبر 2020، ومن باراك أوباما (2009-2017) الذي خلفه، ومن كامالا هاريس التي اعترفت بهزيمتها، الأربعاء.