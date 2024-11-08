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مأرب.. مؤسسة وطن تسير قافلة غذائية للمقاتلين في الجبهات

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - خاص
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سيرت مؤسسة وطن بمدينة مأرب، قافلة غذائية دعم وأسناد للمرابطين في الجبهات من أبناء القوات المسلحة المرابطين في الخطوط الأمامية.

 

وانطلقت القافلة من مدينة مأرب باتجاه الجبهات المختلفة التابعة للمناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة.

 

وبحسب مدير المشاريع والعلاقات بالمؤسسة، منير صبر، فإن القافلة مكونة من مواد غذائية مخصصة للمقاتلين في الخطوط الامامية، مؤكدا على استمرار دور المؤسسة في تقديم الدعم اللوجستي للمرابطين في كافة الجبهات والمناطق العسكرية. 

وأشار صبر إلى أن القافلة هي تعبير عن التلاحم المجتمعي ودعم الأهالي للمقاتلين الذين يضحون بأرواحهم دفاعًا عن الوطن.

من جهته أشاد مدير دائرة النقل بوزارة الدفاع العقيد أحمد الحساني، بدور مؤسسة وطن السخي في اسناد ودعم المقاتلين المرابطين في الجبهات بالغذاء والملابس. 

وأشاد الحساني بدور المؤسسة وتفانيها في خدمة المقاتلين وحرصها على تقديم الدعم المستمر لهم، معبرا عن شكره للقائمين على المؤسسة في هذا الجانب وكذلك تفاعل المجتمع مع اخواهم المقاتلين في الجبهات.

 

وبين حين وآخر تسير مؤسسة وطن قوافل غذائية وملابس شتوية للمقاتلين، مساهمة منها ومن المجتمع في اسناد المقاتلين ومشاركتهم في المعركة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية.

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