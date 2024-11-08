حادثة مأساوية في منطقة يراخ الحشاء محافطة الضالع

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شهدت منطقة يراخ الحشاء حادثة قتل مأساوية هزت المجتمع المحلي، حيث أقدم الشاب عبدالكريم علي قايد حُميد على قتل زوجة أخيه، السيدة بنت محمد صالح الثبائي، التي كانت أمًا لسبع بنات.
تعود تفاصيل الحادثة إلى موقف تعرض فيه الجاني والمغدورة للمزاح بالسلاح، مما أدى بشكل غير مقصود إلى وقوع هذه الجريمة المؤلمة.
وقد استدعت الواقعة تدخل إدارة أمن الحشاء، التي تمكنت من ضبط الجاني وحجزه على ذمة التحقيقات.
أثارت هذه الحادثة استنكارًا واسعًا بين سكان المنطقة، حيث عبّر الكثيرون عن حزنهم وألمهم جراء وقوع مثل هذا العمل العنيف داخل الأسر.
وعبّر الأهالي عن دعمهم لأسرة الضحية وأولادها، سائلين الله أن يلهمهم الصبر والسلوان. وأعربت العديد من الجمعيات والأفراد عن أهمية التوعية حول مخاطر استخدام الأسلحة والتعامل معها بشكل غير مسؤول، داعين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من مثل هذه الحوادث المأساوية.