فيديو: شاهد ما حدث لمشجعين اسرائيليين في هولندا أثاروا الشغب ومزقوا أعلام فلسطين

الجمعة 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أثار مشجعو فريق "مكابي تل أبيب" لكرة القدم الإسرائيلي، منتصف ليل الجمعة، فوضى وأعمال تخريب في العاصمة الهولندية أمستردام عقب المباراة التي جمعت فريقهم مع "نادي أياكس أمستردام" الهولندي ضمن الدوري الأوروبي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن توترا تصاعد بين مشجعي "مكابي تل أبيب" ومؤدين لفلسطين بعد أن قام مشجعو الفريق الإسرائيلي بإنزال وتمزيق العلم الفلسطيني من على إحدى المباني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة الهولنديين من أصل عربي.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد كبير من المشجعين الإسرائيليين بترديد شعارات معادية للعرب وفلسطين.وعلى إثر ذلك وقعت اشتباكات بالأيدي بين الطرفين.

وقبل انطلاق المباراة، أظهرت مقاطع مصورة أخرى استفزاز المشجعين الإسرائيليين، الجماهير الهولندية بالمدرجات، عبر رفضهم الوقوف دقيقة صمت حداداً على ضحايا فيضانات فالنسيا الإسبانية، بل وأشعلوا الألعاب النارية خلال الدقيقة وبقية الجماهير صامتة.

واعتبر ناشطون هذا السلوك ردا على موقف إسبانيا المعترف بدولة فلسطين والمندد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة والرافض لبيع وشراء الأسلحة مع إسرائيل.

من جانبها، ادعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، "إصابة 10 إسرائيليين وفُقدان الاتصال باثنين آخرين بعد تعرضهم في أمستردام بعد انتهاء المباراة".

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أوعز بإرسال طائرتين لإعادة المشجعين الإسرائيليين.

وذكرت الهيئة، أن السلطات الهولندية اعتقلت 57 شخصا مرتبطين بهذه الأحداث.

في السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يستعد لإرسال بعثة لتنسيق مع الحكومة الهولندية لإخراج المشجعين الإسرائيليين من أمستردام.

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان، إنه "سيتم إخراج البعثة الإسرائيلية على متن طائرات شحن وستضم طواقم طبية وانقاذ.