بعث برسائل طمأنة الى جماعته.. سيّد الحوثيين يتراجع عن إعدام ترامب ويعترف بوجود علاقة دافئة :لماذا التهويل لدينا تجربة مع ترمب

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص

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علق زعيم المليشيات الحوثية في، اليمن المدعو عبد الملك الحوثي اليوم الخميس على فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

زعيم المليشيات وفي خطاب متلفز بثته وسائل الإعلام الحوثية الرسمية طمأن جماعته من تبعات فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية قائلاً"بعض الأنظمة العربية وأبواقها الإعلامية تحاول التهويل على شعوبنا من ترمب، ولدينا في اليمن تجربة مع ترمب"(في إشارة إلى تساهل ترامب مع جماعته خلال فترة ولايته الرئاسية السابقة)



وذهب زعيم المليشيات في حديثة المتلفز الى مغازلة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من نافذة التصعيد الإسرائيلي على غزة ولبنان حيث قال "ترمب قال إنه سينهي الحروب، وإذا كان صادقا فليوقف العدوان الذي تشترك فيه أمريكا على قطاع غزة ولبنان".

واختتم الحوثي خطابه دون ان يشير إلى مصير الحكم الصادر من جماعته بحق ترامب في سبتمبر 2020 م والذي اصدرته المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة صعدة وقضى بإعدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتهمه مقتل 43 طالباً بغارة جوية لتحالف دعم الشرعية في اليمن ، والمعروفة إعلامياً بـ" حافلة طلاب ضحيان"، عام 2018.