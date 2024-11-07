اللجنة العليا لإنتخابات اتحاد كرة القدم تتسلم قوائم المرشحين لقيادة الإتحاد

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت اللجنة العليا لإنتخابات اتحاد كرة القدم، عن تسلمها قوائم المرشحين لقيادة الإتحاد للفترة المقبلة 2024م ـ 2028م، مؤكدة أنها ستعلن الأسماء المرشحين المقبولين السبت المقبل.

وقال بيان صادر عن اللجنة العليا الانتخابية للاتحاد العام لكرة القدم، بأنها تواصل اجتماعاتها المستمرة، لمتابعة تنفيذ مهامها وفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق وتعميم الاتحاد، مشيرة إلى أنها اطلعت على قوائم المرشحين بعد إغلاق باب الترشح في الـ 31 أكتوبر المنصرم.

وأضافت أن الأمانة العامة للاتحاد قامت بتسليم اللجنة قوائم المرشحين الواردة عبر البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى استلام إفادات من المندوبين المكلفين في عدن وصنعاء، حيث أكد مندوب عدن عدم استلامه لأي وثيقة، بينما أفاد مندوب صنعاء باستلام ملفات سبعة عشر مرشحًا.

وأشارت إلى أنه جرى توثيق جميع الوثائق المستلمة، وتم تقديمها بصيغة (PDF) إلى اللجنة، حيث توزع المرشحون على المناصب كالتالي:

• منصب رئيس الاتحاد: مرشحين اثنين.

• منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد: ثلاثة مرشحين.

• منصب النائب الثاني لرئيس الاتحاد: خمسة مرشحين.

• عضوية الاتحاد: سبعة وعشرون مرشحًا.

وأوضح البيان، أن اللجنة اطلعت أيضًا على 4 طلبات ترشح وصلتها بعد الموعد المحدد، والذي كان في الساعة 12 ظهرًا، ووفقاً للنظام الانتخابي وخارطة الطريق، قررت اللجنة عدم قبول هذه الترشيحات.

وأشارت إلى أنه وخلال الأيام الماضية، قامت اللجنة بمراجعة وثائق المرشحين وتحديد المتوافقين مع شروط الترشح، بالإضافة إلى حصر الملفات التي تحتاج إلى استكمال الوثائق، لافتة إلى أنه جرى إرسال نتائج هذه المراجعة إلى الأمانة العامة للاتحاد، ليتم التواصل مع المرشحين لإكمال المستندات الناقصة.

وقال البيان، بأن الأمانة العامة بدأت من صباح أمس الأول، التواصل مع المرشحين لاستكمال الوثائق المطلوبة، حيث سيتم بعدها إعلان أسماء المرشحين المقبولين يوم 9 نوفمبر، يليها فتح باب الطعون حتى ظهر يوم 11 نوفمبر، على أن تقوم لجنة الطعون بإصدار قرارها النهائي يوم 14 نوفمبر، وهو اليوم الذي فيه ستنشر اللجنة العليا للانتخابات الأسماء النهائية للمرشحين المؤهلين لخوض الانتخابات.

وأكدت اللجنة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية المحددة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة، متطلعة إلى تعاون جميع المرشحين في استكمال الوثائق المطلوبة ضمن المواعيد المحددة