انفجار يستهدف قوات المجلس الإنتقالي في أبين

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أفادت مصادر عسكرية، بأن عبوة ناسفة انفجرت في دورية عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية مودية بمحافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت أن العبوة انفجرت مساء الأربعاء أثناء مرور دورية عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي في قرية البقيرة بمديرية موديه.

ونجا جميع أفراد الدورية، في الانفجار الذي أسفر عن أضرار في الدورية، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وعادة تتهم قوات الانتقالي تنظيم القاعدة، بالوقوف وراء العمليات الارهابية التي تستهدفها بشكل متكرر، موقعة عشرات القتلى والجرحى حلال الفترة الماضية.