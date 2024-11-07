اكتساح جمهوري لمجلسي الشيوخ والنواب.. آخر النتائج

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تمكن الجمهوريون من الوصول إلى 52 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مما مكنهم من الحصول على الأغلبية في الغرفة الأولى بالكونغرس.

وفي انتخابات مجلس النواب، التي لا يزال الفرز جارياً فيها، وصل الجمهوريون إلى 205 مقاعد حتى صباح الخميس.

ومن المستبعد أن يتمكن الديمقراطيون من كسب الأغلبية في مجلس النواب إثر حصولهم على 190 مقعدًا .

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 ليصبح رسميا الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.