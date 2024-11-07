كامالا هاريس تُقر بالهزيمة وتكشف ما قالته لترامب بعد ظهور النتائج

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس الأمريكي الحالي، كامالا هاريس، إنها تقر بالخسارة أمام منافسها الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب.

جاء ذلك في كلمة ألقتها أمام حشد من أنصارها في حرم جامعة هوارد بالعاصمة واشنطن، الأربعاء.

وتقبلت هاريس الهزيمة في الانتخابات، قائلة: "علينا قبول هذه النتائج، لقد تحدثت مع الرئيس المنتخب ترامب وهنأته بفوزه".

وأضافت "أخبرت ترامب أيضا أننا سنساعده وفريقه على ضمان أن يتم نقل السلطة بشكل سلمي".

وأشارت إلى قيامها بعمل "ناجح" خلال الحملة الانتخابية، متقدمة بالشكر لكل داعميها، وطلبت منهم "مواصلة العمل من أجل القيم التي يؤمنون بها".

وبحسب النتائج التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية، حصل ترامب على 295 صوتا بعد فوزه بولاية ألاسكا أيضا، وكان قد حسم بالفعل الفوز في الانتخابات عند وصوله إلى 270.

أما كامالا هاريس فقد تمكنت من إضافة مندوبين اثنين بعد اكتمال عدّ الأصوات في ولاية مين، ليصبح مجموع أصواتها 226.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025 ليبدأ رسميًا مهامه الرئاسية