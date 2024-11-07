تعرف على نتائج القرعة.. اليمن في المجموعة الثالثة في كأس آسيا للشباب

الخميس 07 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أوقعت قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين التي أقيمت اليوم الخميس في شينزن الصينية، منتخب اليمن في المجموعة الثالثة.

وتقام النسخة الـ42 من هذه البطولة خلال الفترة (12 فبراير - 1 مارس2025م) ، وتضم منتخب الصين المُضيف الذي تأهل تلقائياً، بالإضافة إلى 15 مُنتخباً تأهلوا إلى النهائيات من خلال التصفيات التي أختتمت الشهر الماضي.

وأوقعت القرعة ثلاثة منتخبات من غرب آسيا ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب العراق في مواجهة الأردن والسعودية إلى جانب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

في المقابل جاء منتخب الصين المضيف في المجموعة الأولى بمواجهة كل من أستراليا وقرغيزستان وقطر.

وضمت المجموعة الثالثة منتخبات أوزبكستان وإيران وإندونيسيا واليمن، في حين تتكون المجموعة الرابعة من اليابان وجمهورية كوريا وسوريا وتايلاند.

ومن بين الـ16 منتخباً المشاركين في البطولة، يسعى 12 منها للظفر بالكأس مرة أخرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية صاحبة الرقم القياسي بـ12 لقب، والتي تأمل في الفوز بلقبها الثالث عشر والأول منذ عام 2012، إلى جانب أوزبكستان، حاملة لقب النسخة الماضية عام 2023 على أرضها.

ويحجز أصحاب المراكز الأربعة الأولى في البطولة القارية مكانهم في نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً 2025 في تشيلي، وتسعى ثلاثة منتخبات - تايلاند، قرغيزستان، اليمن - لتحقيق التأهل للبطولة العالمية للمرة الأولى.

🔸قرعة كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2025 في الصين

- المجموعة الأولى: الصين، أستراليا، قرغيزستان، قطر

- المجموعة الثانية: العراق، الأردن، السعودية،كوريا الشمالية

- المجموعة الثالثة: أوزبكستان، إيران، إندونيسيا، اليمن

- المجموعة الرابعة: اليابان، كوريا الجنوبية، سوريا، تايلاند