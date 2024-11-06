حماس تعلق على فوز ترامب.. وتكشف عن اختبار سيخضع له الرئيس الأمريكي المنتخب

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قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيخضع لاختبار حول تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات بصفته رئيسا للولايات المتحدة.
وأضاف أبو زهري في تصريحات لوكالة رويترز: “نحث ترامب على التعلم من أخطاء الرئيس الأمريكي جو بايدن”.
وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد بلوغه 270 صوتاً في المجمع الانتخابي.
وقال ترامب فور اقترابه من الفوز: “سوف نصحح وضع حدودنا وقد صنعنا التاريخ وتخطينا عقبات كثيرة”.
وأضاف: “هذا فوز سياسي لم ير بلدنا مثيلاً له من قبل ونشكر الشعب الأمريكي على هذا الشرف بانتخابي رئيساً مجدداً”.
وتابع: “لقد فزنا في الولايات المتأرجحة. لقد فزنا في التصويت الشعبي وهذا شعور رائع يدل على محبة الشعب”.
ترامب أردف: “فزنا بالتصويت الشعبي ونحو 315 مقعداً في المجمع الانتخابي”، مضيفاً”الشعب الأمريكي أعطانا ولاية جديدة واستعدنا الأغلبية في مجلس الشيوخ”.