شركة بريطانية تكتشف ثروة ضخمة في المغرب

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أعلنت شركة أتريان البريطانية، المتخصصة في استكشاف المعادن وتطويرها، عن اكتشاف هام في مشروع “جبيلات شرق” بصواحي مراكش بالمغرب، حيث تم العثور على رواسب نحاس جديدة.

ووفقًا لبيان صادر عن الشركة، كشف التنقيب الأخير عن عينة غنية من النحاس بتركيز بلغ 9.25% في منطقة لم يسبق اختبارها، مما يؤكد على إمكانيات المشروع العالية التي أشارت إليها نتائج سابقة.

كما أشارت الشركة إلى وجود تركيزات أخرى من النحاس بلغت 2.09% و0.88% في عروق كوارتز-كربونات مكتشفة حديثًا.

بفضل هذه الاكتشافات، تم توسيع نطاق الترخيص الخاص بالمشروع بمقدار 250 مترًا إضافيًا، ليصل الطول الإجمالي لمنطقة العروق المستهدفة إلى 3.25 كيلومتر.

وتبين من العينات الحديثة وجود تركيز نحاس يصل إلى 0.56%، فيما أظهرت عينات سابقة نسبًا بلغت 4.43%، مع ملاحظة وجود عدة عروق عرضها يصل إلى 120 مترًا.

من المقرر أن يتم تعزيز الجهود المستقبلية باستخدام جهاز مغنطيسي “أوفرهاوزر” من شركة “جيم سيستمز” الكندية، حيث سيتم تنفيذ مسوحات مغناطيسية جديدة خلال الربع الأخير من عام 2024 لدعم مزيد من الاستكشاف