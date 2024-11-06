تقرير أممي مخيف عن انتشار لمرض خطير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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كشفت مجموعة المياه والصرف الصحي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن، إلى نحو 220 ألفا منذ مطلع العام الجاري 2024.

وذكرت في تقرير حديث لها أنه "تم رصد 219 ألفا و9 حالات إصابة بمرض الكوليرا في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024".

وأضاف التقرير أن محافظات "الحديدة وحجة (غرب) وذمار (وسط) وتعز (جنوب غرب) من أكثر المحافظات في انتشار الإصابة بالمرض".

وفي 15 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، رصد 203 آلاف إصابة بالكوليرا في اليمن، فضلا عن 720 وفاة مرتبطة بالمرض، خلال العام الجاري