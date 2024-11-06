آخر الاخبار

شركة بريطانية تكتشف ثروة ضخمة في المغرب تقرير أممي مخيف عن انتشار لمرض خطير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن أول موقف أمريكي من إعلان ميلاد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في اليمن تقرير أممي يحذر من طوفان الجراد القادم باتجاه اليمن ويكشف أماكن الانتشار والتكاثر بعد احتجاجات واسعة.. الحكومة تعلن تحويل مستحقات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة

تقرير أممي يحذر من طوفان الجراد القادم باتجاه اليمن ويكشف أماكن الانتشار والتكاثر

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار
عدد القراءات 418

 

حذر تقرير أممي صادر عن الأمم المتحدة من تكاثر الجراد الصحراوي في اليمن، داعية لاتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مكافحة وقائية لتفشي آفة الجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة.

 

وقالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في نشرة الجراد الصحراوي، أصدرتها موخرا: “مع جفاف الغطاء النباتي، من المرجح أن تنتقل أعداد قليلة من الجراد وبعض المجموعات الصغيرة من السودان إلى سواحل البحر الأحمر وخليج عدن في اليمن، وفي حالة هطول المزيد من الأمطار، فقد يبدأ التكاثر الشتوي على نطاق صغير في هذه المناطق”.

 

وأضافت أن عملية التكاثر الشتوي للجراد ستشمل أيضاً أجزاء من السعودية ومصر وإريتريا والصومال، قادمة من السودان التي تشهد تطور تفشي صغير جداً.

 

وأشارت إلى أن السكان المحليين شاهدوا، خلال منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، “أعداداً قليلة من الجراد المنفرد من الأطوار الثالثة إلى السادسة، بالإضافة إلى مجموعات متفرقة من الجراد البالغ المنفرد والجماعي الناضج في موقعين بين مأرب وصافر، شمال شرق البلاد”.

 

وشددت على ضرورة اتخاذ الجهات المعنية كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مكافحة وقائية لتفشي آفة الجراد الصحراوي في المناطق المستهدفة

 
إقراء أيضاً
تقرير أممي مخيف عن انتشار لمرض خطير في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي في اليمن
أول موقف أمريكي من إعلان ميلاد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، في اليم
أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة
عاجل: الرئيس العليمي يشيد بمواقف ترامب السابقة ويهنئه بـ ''الفوز الكبير''
إستطلاع لـ ''مأرب برس'': أكثر من نصف المشاركين توقعوا فوز ترامب على هاريس
سفينة حربية إيطالية تنضم إلى حملة حماية البحر الأحمر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول