بعد احتجاجات واسعة.. الحكومة تعلن تحويل مستحقات طلاب اليمن المبتعثين للدراسة في الخارج

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أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، تحويل مستحقات الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، بعد احتجاجات طلابية نظمت بعدد من دول الابتعاث.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية، عن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطاع البعثات، الدكتور مازن الجفري، تأكيده بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج للرسوم الدراسية للعام الدراسي 2023-2024م.
وقال الجفري، "بدأ التحويل لمستحقات الرسوم الدراسية للعام 2023/2024 م من البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن الى جميع الملحقيات الثقافية والسفارات اليمنية المعتمدة في الخارج لصرفها للطلاب خلال الايام القريبة القادمة" وفق وكالة سبأ الحكومية.
واضاف الجفري "ان قطاع البعثات انتهى من إعداد الربع الثالث والرابع 2023م وذلك لتقليص الفترة الزمنية بين موعد استحقاق الربع والموعد المتوقع لتسليمه راجين من جميع الطلاب تقدير الظروف الصعبة والتحديات الراهنة التي يواجهها الوطن