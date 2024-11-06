انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة موقف حماس من فوز ترامب وخسارة الديمقراطيين عاجل: الرئيس العليمي يشيد بمواقف ترامب السابقة ويهنئه بـ ''الفوز الكبير'' خطاب النصر لدونالد ترامب إستطلاع لـ ''مأرب برس'': أكثر من نصف المشاركين توقعوا فوز ترامب على هاريس تحوّل مثير.. ميتا تسمح باستخدام ذكائها الاصطناعي لأغراض عسكرية أمريكية
حقق لاعب منتخب محافظة مأرب، أحمد علي حربي، إنجازًا بارزًا بفوزه بالميدالية الفضية في البطولة الدولية الرابعة المفتوحة للتايكواندو التي أقيمت في الدوحة،
واختتمت منافساتها السبت الماضي. وشارك حربي، لاعب نادي السد المأربي، في البطولة التي شهدت منافسة قوية بين 1440 لاعبًا ولاعبة من 40 دولة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.
في فئة الشباب تحت وزن 51 كيلوجرامًا، خاض حربي أربع نزالات، حيث أظهر أداءً متميزًا بتجاوز ثلاثة من منافسيه، قبل أن يخسر في النزال النهائي.
يعد هذا الإنجاز دليلاً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة التايكواندو في اليمن، ويسلط الضوء على مواهب محافظة مأرب في الساحة الرياضية الدولية.