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أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص
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حقق لاعب منتخب محافظة مأرب، أحمد علي حربي، إنجازًا بارزًا بفوزه بالميدالية الفضية في البطولة الدولية الرابعة المفتوحة للتايكواندو التي أقيمت في الدوحة،

واختتمت منافساتها السبت الماضي. وشارك حربي، لاعب نادي السد المأربي، في البطولة التي شهدت منافسة قوية بين 1440 لاعبًا ولاعبة من 40 دولة، وذلك في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر.

في فئة الشباب تحت وزن 51 كيلوجرامًا، خاض حربي أربع نزالات، حيث أظهر أداءً متميزًا بتجاوز ثلاثة من منافسيه، قبل أن يخسر في النزال النهائي.

يعد هذا الإنجاز دليلاً على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه رياضة التايكواندو في اليمن، ويسلط الضوء على مواهب محافظة مأرب في الساحة الرياضية الدولية.

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