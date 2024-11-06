مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأميركية بولاية ميشغان أن مدينة ديربورن، التي تحتضن أغلبية من الأميركيين العرب، صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث حصل على 42.5% من الأصوات، مقابل 36% لمنافسته كامالا هاريس.

وتمثل الجالية العربية في ديربورن نصف عدد المسجلين للتصويت، وقد أدت الأحداث الأخيرة، وخاصة حرب غزة، إلى تغيير توجهاتهم نحو اختيار الجمهوريين بعد سنوات من التصويت للديمقراطيين.

في السياق، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات بعد حصوله على 277 صوتًا من المجمع الانتخابي، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفوز برئاسة مرتين غير متتاليتين.

وحقق الجمهوريون أيضًا انتصارات في الكونغرس، مما يعكس توجهات الناخبين في هذه الانتخابات التي وصفها الكثيرون بالتاريخية.