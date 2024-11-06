آخر الاخبار

انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة موقف حماس من فوز ترامب وخسارة الديمقراطيين عاجل: الرئيس العليمي يشيد بمواقف ترامب السابقة ويهنئه بـ ''الفوز الكبير'' خطاب النصر لدونالد ترامب إستطلاع لـ ''مأرب برس'': أكثر من نصف المشاركين توقعوا فوز ترامب على هاريس تحوّل مثير.. ميتا تسمح باستخدام ذكائها الاصطناعي لأغراض عسكرية أمريكية

مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_خاص
عدد القراءات 176

 

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأميركية بولاية ميشغان أن مدينة ديربورن، التي تحتضن أغلبية من الأميركيين العرب، صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث حصل على 42.5% من الأصوات، مقابل 36% لمنافسته كامالا هاريس.

وتمثل الجالية العربية في ديربورن نصف عدد المسجلين للتصويت، وقد أدت الأحداث الأخيرة، وخاصة حرب غزة، إلى تغيير توجهاتهم نحو اختيار الجمهوريين بعد سنوات من التصويت للديمقراطيين.

في السياق، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات بعد حصوله على 277 صوتًا من المجمع الانتخابي، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفوز برئاسة مرتين غير متتاليتين.

وحقق الجمهوريون أيضًا انتصارات في الكونغرس، مما يعكس توجهات الناخبين في هذه الانتخابات التي وصفها الكثيرون بالتاريخية.

إقراء أيضاً
المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة
موقف حماس من فوز ترامب وخسارة الديمقراطيين
خطاب النصر لدونالد ترامب
الجمهوريون يسيطرون على مجلس الشيوخ الأمريكي والتنافس مستمر على مجلس النواب
ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفق النتائج الأولية
ترامب يعلن التقدم والفوز في 12 منطقة أمريكية … . نتائج الانتخابات الرئاسية الأمير
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول