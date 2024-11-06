انخفاض أسعار السلع وسط ارتفاع الدولار والمخاوف التجارية بعد فوز ترمب أحمد حربي يحصد الفضية في بطولة قطر الدولية للتايكواندو مدينة وعاصمة العرب الأمريكية تقلب موازين الانتخابات و تصوت لصالح ترامب المؤتمر الدبلوماسي لقانون التصاميم ينطلق في الرياض بمشاركة 193 دولة أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة موقف حماس من فوز ترامب وخسارة الديمقراطيين عاجل: الرئيس العليمي يشيد بمواقف ترامب السابقة ويهنئه بـ ''الفوز الكبير'' خطاب النصر لدونالد ترامب إستطلاع لـ ''مأرب برس'': أكثر من نصف المشاركين توقعوا فوز ترامب على هاريس تحوّل مثير.. ميتا تسمح باستخدام ذكائها الاصطناعي لأغراض عسكرية أمريكية
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الأميركية بولاية ميشغان أن مدينة ديربورن، التي تحتضن أغلبية من الأميركيين العرب، صوتت لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث حصل على 42.5% من الأصوات، مقابل 36% لمنافسته كامالا هاريس.
وتمثل الجالية العربية في ديربورن نصف عدد المسجلين للتصويت، وقد أدت الأحداث الأخيرة، وخاصة حرب غزة، إلى تغيير توجهاتهم نحو اختيار الجمهوريين بعد سنوات من التصويت للديمقراطيين.
في السياق، أعلن ترامب فوزه في الانتخابات بعد حصوله على 277 صوتًا من المجمع الانتخابي، ليصبح ثاني رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يفوز برئاسة مرتين غير متتاليتين.
وحقق الجمهوريون أيضًا انتصارات في الكونغرس، مما يعكس توجهات الناخبين في هذه الانتخابات التي وصفها الكثيرون بالتاريخية.