أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 06/11/2024
الاسعار في صنعاء
شراء الدولار 534
بيع الدولار 537
شراء السعودي 139.80
بيع السعودي 140.30
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 2040
بيع الدولار 2050
شراء السعودي 534
بيع السعودي 536