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أسعار الصرف في صنعاء وعدن في آخر تحديثات سوق العملة

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
عدد القراءات 533

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم الاربعاء بتاريخ 06/11/2024

الاسعار في صنعاء 

شراء الدولار                534

بيع الدولار                  537

شراء السعودي            139.80

بيع السعودي               140.30

 

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار              2040

بيع الدولار                  2050

شراء السعودي             534

بيع السعودي                536

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