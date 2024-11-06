موقف حماس من فوز ترامب وخسارة الديمقراطيين

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قال القيادي البارز في حركة حماس سامي أبو زهري، اليوم الأربعاء، إن فوز المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بالمنصب يجعله أمام اختبار لترجمة تصريحاته بأنه يستطيع وقف الحرب خلال ساعات.
وأضاف أبو زهري، لوكالة رويترز للأنباء، أن خسارة الحزب الديمقراطي هي الثمن الطبيعي لمواقف قيادتهم الإجرامية تجاه غزة. ودعا ترمب إلى الاستفادة من أخطاء الرئيس جو بايدن.
وقالت حركة حماس ان موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة يعتمد على مواقفها تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة
وحسم المرشح الجمهوري دونالد ترمب الانتخابات الرئاسية لصالحه، ليعود إلى البيت الأبيض، بعد أربع سنوات من مغادرته، وذلك بعدما حصد أكثر من 270 صوتاً في المجمع الانتخابي بفوزه في ولايتي بنسلفانيا وويسكونسن الحاسمتين، على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس.