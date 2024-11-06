عاجل: الرئيس العليمي يشيد بمواقف ترامب السابقة ويهنئه بـ ''الفوز الكبير''

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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هنأ الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الرئيس دونالد ترامب، وذلك بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية الامريكية.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، والحكومة والشعب اليمني، في برقية عن خالص تهانيه للرئيس ترامب بفوزه الانتخابي الكبير، وتمنياته له بالتوفيق والسداد في مهامه الرئاسية، وللشعب الامريكي الصديق كل التقدم والرخاء.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمواقف الرئيس ترامب وادارته خلال ولايته السابقة الى جانب اليمن وشعبه، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، معربا عن ثقته بمستقبل واعد للتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات.

كما اثنى الرئيس على التزام الولايات المتحدة القوي والثابت بمواصلة العمل مع الامم المتحدة والمجتمع الدولي من اجل انهاء الحرب، وتحقيق السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات الوطنيه والاقليمية والدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن رقم 2216، وفق وكالة سبأ.