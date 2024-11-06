خطاب النصر لدونالد ترامب

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 294

أعلن الجمهوري دونالد ترامب، الأربعاء، تحقيقه "فوزا تاريخيا" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال في خطاب الفوز بمدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا: "حصلنا على الأغلبية بمجلس الشيوخ، وفزنا في الولايات المتأرجحة، وأصبحت الرئيس الـ47 للولايات المتحدة".

وأضاف: "هذا انتصار رائع للشعب الأمريكي سيسمح لنا بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

ووصف فوزه بولاية رئاسية جديدة بأنه "انتصار تاريخي وسياسي لم تر الولايات المتحدة مثيلا له من قبل".

وفي إشارة إلى ولايته الرئاسية السابقة بين عامي 2017 و2021، قال ترامب لأنصاره: "أريد أن أشكر الشعب الأمريكي على الشرف الاستثنائي بانتخابي لأعلى منصب في البلاد وهو الرئيس الـ47 والـ45".

وقال: "بالإضافة إلى الفوز بولايات نورث كارولينا وجورجيا المتأرجحة، وأنا أحب هذه الأماكن، نحن الآن نفوز في ميشيغان وأريزونا ونيفادا وألاسكا، ما يعني أننا سنحصل على 315 صوتًا انتخابيًا على الأقل".

وأكمل: "لقد فزنا أيضا بالتصويت الشعبي".

وأشار ترامب إلى أنه "خلال ولايتي الأولى، لم تخض الولايات المتحدة أي حروب لمدة 4 سنوات، باستثناء هزيمة تنظيم داعش الإرهابي بوقت قياسي".

وسلط الضوء على أنه سيعمل على وقف الحروب، قائلا "هذا أيضا انتصار هائل للديمقراطية والحرية".

كما وعد قائلا: "سنساعد بلدنا على التعافي، وسنصلح حدودنا"، وهي القضية التي شدد عليها أثناء حملته الانتخابية.

كما أكد أهمية الأمن، وقال: "نريد أن يكون لدينا أمن وجيش قوي وفعال، ومن الناحية المثالية لا نضطر إلى استخدامه".

ووفقا لتوقعات فوكس نيوز، ضمن ترامب النصر بعد هزيمة منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، رغم أن النتيجة الرسمية لا تزال معلقة.

وفاز ترامب رسميا برئاسة الولايات المتحدة ليصبح الرئيس 47 للبلاد، وقد فاز بولاية ويسكنسن ليرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277.