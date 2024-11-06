إستطلاع لـ ''مأرب برس'': أكثر من نصف المشاركين توقعوا فوز ترامب على هاريس

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

عدد القراءات 362

شارك 1,154 شخصاً في استطلاع اجراه، مأرب برس على منصاته في وسائل التواصل الإجتماعي، حيث توقع اكثر من نصف المشاركين فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على حساب الديمقراطية كاميلا هاريس.

الاستطلاع استمر 24 ساعة، من العاشرة مساء الاثنين الى العاشرة مساء امس الثلاثاء.

في قناة مأرب برس على تليجرام، شارك 693 شخصا، 52% منهم توقعوا فوز ترامب بينما توقع 48% فوز هاريس.

اما على حساب مأرب برس في منصة إكس، شارك 461 شخصا، 35,1% فقط توقعوا فوز هاريس، و 64,9% توقعوا ان يفوز ترامب.

هذا واعلن ترامب اليوم فوزه بالانتخابات الرئاسية قبل اعلان النتيجة النهائية الرسمية، حيث كانت النتائج تشير حينها الى تقدمه في اصوات المجمع الإنتخابي بنتيجة 267 مقابل 224 لهاريس.

وفاز ترامب رسميا برئاسة الولايات المتحدة ليصبح الرئيس 47 للبلاد، وقد فاز بولاية ويسكنسن ليرفع عدد أصواته بالمجمع الانتخابي إلى 277.