سفينة حربية إيطالية تنضم إلى حملة حماية البحر الأحمر

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_خاص

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دخلت سفينة حربية إيطالية جديدة في صفوف أسطول الاتحاد الأوروبي العامل في البحر الأحمر بالقرب من سواحل غرب اليمن، في إطار المهمة المعروفة باسم "أسبيدس".

وفي تغريدة لها على منصة "إكس" يوم الثلاثاء، أعربت مهمة أسبيدس البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالمدمرة الإيطالية (ITS CAIO DUILIO) وطاقمها، مشيرة إلى أن هذه الإضافة ستعزز جهودهم في دعم حرية الملاحة في منطقة عملياتهم بالبحر الأحمر وخليج عدن.

وأوضحت أسبيدس في بيانها أن المدمرة الإيطالية ستحل محل الفرقاطة (ITS ANDREA DORIA) التي كانت قد انضمت إلى المهمة الأوروبية في أواخر يوليو، حيث قامت بأداء العديد من مهام الحماية للسفن التجارية.

وأكدت "أسبيدس" على أن جهودها تسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية وتعزز الرخاء والنمو الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، من خلال تأمين طرق التجارة البحرية الحيوية.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أطلق هذه العمليات البحرية في 19 فبراير 2024، وذلك في ظل تصاعد الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية والحربية الغربية في منطقة البحر الأحمر وشمال غرب المحيط الهندي، ويقع مقر العملية في مدينة لاريسا اليونانية.