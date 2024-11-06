ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفق النتائج الأولية

عاجل: أمريكا تحبس أنفاسها وتتحصن مع تفاقم التوترات وترامب يعلن واثق من الفوز وايلون ماسك يحذر من هزيمة المرشح الجمهوري واخر انتخابات في تاريخ أمريكا (793)