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ترامب يفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية وفق النتائج الأولية
أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن دونالد ترامب حصد 277 صوتا في المجمع الانتخابي
وضمن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة