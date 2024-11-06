مفاجأة مدوية.. صلاح بديلا لنيمار في الهلال السعودي

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كشفت تقارير إعلامية سعودية أن نادي الهلال استقر على الدخول في مفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح ليكون بديلا للبرازيلي نيمار.
نيمار تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام الاستقلال الإيراني أمس الاثنين في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة وقد يغيب عن الفريق لأسبوعين أو أكثر.
ولم يشارك نيمار مع الهلال إلا لمباريات معدودة حيث أصيب العام الماضي بقطع في الرباط الصليبي وامتد غيابه لأكثر من سنة، مما دعا جماهير "الزعيم" إلى المطالبة برحيله والتعاقد مع اسم كبير خلال الفترة المقبلة.
وقالت تلك التقارير إن صلاح سيكون أولوية لدى الهلال حال إسقاط اسم نيمار من قائمة الفريق حيث لم يتم قيد اللاعب البرازيلي بالفعل في قامة الفريق المحلية وتم الاكتفاء بقيده آسيويا فقط.
ويسعى الهلال لاستغلال عدم قيام نادي ليفربول بمفاوضات التجديد مع محمد صلاح والذي يقترب من الرحيل عن ملعب أنفيلد وقد ينتهي الأمر بانتقال محمد صلاح إلى نادي الهلال والمشاركة مع الفريق السعودي ببطولة كأس العالم للأندية في نسختها الموسعة.
وارتبط اسم صلاح بالانتقال إلى الدوري السعودي على مدار العام الماضي إذ رفض ليفربول عرضا من نادي الاتحاد بما يزيد على 100 مليون جنيه إسترليني للنجم المصري خلال الصيف المنصرم.
وفي يونيو 2024 جدد الاتحاد المحادثات لضم محمد صلاح لكن النجم المصري رفض مغادرة فريقه