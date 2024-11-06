التحالف العربي ينفذ ثلاث عمليات إجلاء جوية في سقطرى

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نفذ طيران القوات المشتركة التابعة للتحالف العربي، المؤيد للحكومة الشرعية، ثلاث عمليات إجلاء جوية لاستعادة نحو 280 فردًا من المرضى والعائلات المحتجزين بين محافظتي حضرموت وسقطرى.
وفي هذا السياق، عبر وكيل محافظة سقطرى العميد ركن صالح علي السقطري عن امتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية وقيادتها على هذه المبادرة الإنسانية التي ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة العالقين وتقليل أعباء تكاليف سفرهم، مشيرًا إلى الجهود المبذولة من قبل قيادة قوة 808 للدعم والإسناد في تنظيم هذه العمليات.
كما أكد العقيد البحري ركن محمد عبدالله السبيعي، مساعد قائد قوة الدعم والإسناد 808، أن تلك الرحلات الجوية جاءت بتوجيهات من القيادة السعودية بهدف تحسين أوضاع أهالي سقطرى وتخفيف أعبائهم المالية.
وأشار إلى أن هذه الخدمة تقدّم كوسيلة سفر مجانية وآمنة للانتقال إلى المحافظات الداخلية، خاصة في ظل نقص الرحلات المتاحة.