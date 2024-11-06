التحركات واللقاءات العسكرية العليا.. هل قررت الشرعية خوض معركة الحسم مع مليشيا الحوثي؟.. تقرير رفقة محمد بن زايد.. شاهد ثاني ظهور لطارق صالح عقب إصابته بحادث مروري في الساحل الغربي حزب الإصلاح يعلق على إشهار التكتل الوطني للمكونات السياسية تونس تحقق نجاحاً كبيراً في تصدير الذهب الأخضر إسرائيل تدك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان وتجعلها ركاما وانقاضا عاجل: أمريكا تحبس أنفاسها وتتحصن مع تفاقم التوترات وترامب يعلن واثق من الفوز وايلون ماسك يحذر من هزيمة المرشح الجمهوري واخر انتخابات في تاريخ أمريكا لأول مرة في تاريخها… التعديلات الدستورية الجديدة في قطر وتجربتها الديمقراطية عثمان مجلي يصارح الخارجية البريطانية: الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة بحضور دبلوماسي ومباركة رئاسية .. عدن تشهد ميلاد أكبر تكتل وطني للمكونات السياسية يضع في طليعة أهدافه استعادة الدولة وإقتلاع الإنقلاب وحل القضية الجنوبية مجلس القضاء الأعلى بعدن يصدر قرارات عقابية بحق إثنين من القضاة
زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي-طارق صالح، الذي يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري بالعاصمة أبو ظبي.
وخلال الزيارة، اطلع محمد بن زايد على الحالة الصحية لطارق صالح، متمنيًا له الشفاء العاجل من الإصابة التي تعرض لها إثر حادث سير في الساحل الغربي وفقاً لوكالة 2 ديسمبر.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن شكره وتقديره للفتة الكريمة من محمد بن زايد، مشيدًا بالدور الإماراتي المستمر إلى جانب الشعب اليمني.