رفقة محمد بن زايد.. شاهد ثاني ظهور لطارق صالح عقب إصابته بحادث مروري في الساحل الغربي

الأربعاء 06 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - متابعات

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زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، اليوم، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي-طارق صالح، الذي يتلقى الرعاية الصحية في مستشفى زايد العسكري بالعاصمة أبو ظبي.

وخلال الزيارة، اطلع محمد بن زايد على الحالة الصحية لطارق صالح، متمنيًا له الشفاء العاجل من الإصابة التي تعرض لها إثر حادث سير في الساحل الغربي وفقاً لوكالة 2 ديسمبر.

من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن شكره وتقديره للفتة الكريمة من محمد بن زايد، مشيدًا بالدور الإماراتي المستمر إلى جانب الشعب اليمني.