تونس تحقق نجاحاً كبيراً في تصدير الذهب الأخضر

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - رويترز

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قالت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في تونس اليوم الثلاثاء إن البلاد تتوقع أن يقفز إنتاج زيت الزيتون بنحو 55 بالمئة هذا الموسم، بما يعزز صادرات البلاد مما يطلقون عليه “الذهب الأخضر”، وقد يمنح أيضا بعض الانتعاش للمالية العامة المرهقة.

وتونس من بين أكبر مصدري زيت الزيتون عالميا، وهي سلعة يتزايد الإقبال عليها في العالم من المستهلكين والمستثمرين.

وقال درصاف بن أحمد المسؤولة بالوزارة “بعد التراجع الكبير خلال الموسمين الماضيين، عاد إنتاج هذا الموسم إلى المستويات العادية إلى حوالي 340 ألف طن من الزيت”.

وجلبت صادرات زيت الزيتون لتونس في الموسم الماضي إيرادات قياسية بلغت 5.1 مليار دينار (1.65 مليار دولار) بدعم من ارتفاع حاد في الأسعار العالمية.

ويبدأ موسم حصاد الزيتون في أكتوبر تشرين الأول ويستمر حتى نهاية فبراير شباط.