إسرائيل تدك أكثر من 40 ألف وحدة سكنية في جنوب لبنان وتجعلها ركاما وانقاضا

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أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” بأنه في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الإسرائيلي على لبنان عمومًا وجنوب لبنان خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكامله، بحيث أن أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمّرت تدميرا كاملا، ومن الواضح أن هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام.
وظهر جنود إسرائيليون في فيديوهات أخرى يقومون بالعدّ التنازلي قبل تفجير جزء كبير من بلدات أخرى، وعقب الانفجارات تُسمَع هتافات الجنود المبتهِجين.
وأشار الباحث في “لدولية للمعلومات”، محمد شمس الدين، لصحيفة الشرق الأوسط إلى أن نحو 29 قرية ومدينة تمتد على طول 120 كيلومتراً من الناقورة غرباً إلى شبعا شرقاً، دُمّرت معظمها بشكل كلي، لا سيما عيتا الشعب، وكفركلا، والعديسة، وحولا، والضهيرة، ومروحين، ومحيبيب والخيام.
لافتاً إلى أن “عدد الوحدات السكنية المدمّرة هناك يبلغ نحو 25 ألف وحده