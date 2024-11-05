عاجل: أمريكا تحبس أنفاسها وتتحصن مع تفاقم التوترات وترامب يعلن واثق من الفوز وايلون ماسك يحذر من هزيمة المرشح الجمهوري واخر انتخابات في تاريخ أمريكا

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

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افادت تقارير صحفية بقيام ولاية واشنطن باستنفار أفراد الحرس الوطني ليكونوا على أهبة الاستعداد، بينما حذر عضو الكونجرس الديمقراطي من “احتمال حدوث سفك دماء” نتيجة للاشتباكات بين الناخبين الغاضبين مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم رسميا في سباق محموم للفوز بالبيت الأبيض.

وذكرت رويترز أن عمدة ولاية أريزونا وضع قسمه في حالة تأهب قصوى للحماية من العنف المحتمل مع الطائرات بدون طيار والقناصة في وضع الاستعداد، وتم تفعيل الحرس الوطني أو سيتم تفعيله في 19 ولاية حتى الآن للمساعدة في الحفاظ على السلام. ودفعت المخاوف بشأن العنف السياسي المحتمل المسؤولين إلى اتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير لتعزيز الأمن أثناء وبعد يوم الانتخابات بين مؤيدي المرشح الجمهوري دونالد ترامب و نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس

وتظهر استعدادات واسعة لحدوث اضطرابات وفوضى دفعت بالمتاجر في واشنطن العاصمة بتحصين واجهاتها ونوافذها يوم الاثنين فيما أقيم سياج أمني حول البيت الأبيض ومقر إقامة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ومباني رئيسية أخرى في العاصمة. وشهدت بعض مراكز الاقتراع شجارات بين مؤيدي ترامب وهاريس فيما استعد العاملون في مراكز انتخابية لهجمات مسلحة، وسط موجة من التهديدات بتفجير المكاتب السياسية وغيرها من المواقع الحساسة يوم الانتخابات.

وحول أحدث تصريحات لمرشح الرئاسية الأمريكية ترامب قال :حملتنا كانت ناجحة وواثق من الفوز ،وقد تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت.

كما اكد ترمب ان أداء مناصريه كان جيدا للغاية في الولايات المتأرجحة.

وأضاف " لا أعلم ما سيجري بشأن إعلان نتائج الانتخابات لكننا نتقدم بشكل كبير

واضاف" سأعترف بخسارة الانتخابات إن كانت عادلة..

وحول اول تصريح في حال هزم ترامب

قال ‎إيلون_ماسك رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إن الانتخابات الأمريكية الحالية قد تكون الأخيرة في حال لم يفز المرشح الجمهوري دونالد ‎ترامب أمام منافسته المرشحة الديمقراطية ‎كامالا_هاريس