مجلس القضاء الأعلى بعدن يصدر قرارات عقابية بحق إثنين من القضاة

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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أقر مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس، القاضي محسن يحيى طالب الموافقة على القرارات الصادرة من مجلس المحاسبة، بشأن العقوبات المتخذة ضد اثنين من القضاة بالدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي، وكذا إحالة أحد القضاة للتقاعد بناء على طلبه.

وكلًف المجلس القاضي عقيل تاج الدين، النظر في عدد من القضايا المنظورة أمام محكمة الاستئناف بالمنطقة العسكرية السادسة ومقرها محافظة مأرب.

كما نظر المجلس في عدد من التظلمات المرفوعة إليه من قبل عدد من القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة