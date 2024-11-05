مقتل امرأة في قعطبة بالضالع برصاص الحوثيين

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أفاد مصدر محلي بمحافظة الضالع جنوبي اليمن، بمقتل امرأة تدعى نور أحمد الليث، البالغة من العمر 45 عامًا، إثر إصابتها برصاص قناص حوثي أثناء تواجدها في منزلها بقرية الخرّازة، الواقعة شمال غربي مديرية قعطبة.
وقال المصدر لـ "مأرب برس"،أن مسلحون حوثيون أطلقوا،امس الاثنين وابلًا كثيفًا من النيران على منازل المواطنين في القرية، ما أسفر عن مقتل السيدة الليث.
وأوضح المصدر أن طلقات نارية من أعيرة متوسطة سقطت داخل القرية ، جراء استهداف مباشر تعرض له من قبل قناصة جماعة الحوثي المتمركزة في جبال منطقة صبيرة غرب المديرية.
وأضاف " إن أهالي المنطقة يتعرضون بشكل متواصل إلى قصف موجه بالأسلحة الثقيلة على الأحياء من قبل الجماعة ما يتسبب بحالة من الهلع والذعر في وسط السكان.
وفي 21 أكتوبر المنصرم، اطلقت جماعة الحوثي الإرهابية بقذائف الهاون منازل سكنية استهدفت منزل المواطن "عبدالملك عبدالله حسن" في منطقة المشاريح شمال غربي قعطبة،ما تسبب بتدميرٍ مبنٍ سكني بشكل جزء دون تسجيل خسائر بشرية.