صحيفة أمريكية: هجوم ايراني قريب على اسرائيل سيكون اكثر عدوانية من السابق

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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين وعرب، إن إيران قد تستخدم رؤوسا حربية أكثر قوة في هجوم انتقامي على إسرائيل مقارنة بالهجمات السابقة.
وصرح مصدر إيراني بالقول: "لقد خسر جيشنا جنودا، لذا فهم بحاجة إلى الرد"، مضيفا أن طهران من المرجح أن تستهدف المنشآت العسكرية الإسرائيلية "بشكل أكثر عدوانية من المرة الأخيرة".
وبين مصدر مصري أن إيران حذرت بشكل خاص من رد "قوي ومعقد".
ووفقا للمصادر، فإن التورط المحتمل للجيش الإيراني لا يعني أن القوات الإيرانية سوف يتم نشرها، ولكن الحرس الثوري، الذي عادة ما يتعامل مع قضايا الأمن الإسرائيلية، "لن يتصرف بمفرده" في هذه المرة.
وأشار أحد المسؤولين إلى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستشكل عاملا آخر يؤثر على الضربة الانتقامية الإيرانية ضد إسرائيل. وقال المسؤول إن إيران لا ترغب في التأثير على نتيجة الانتخابات بهجومها.
ونقلت وكالة "أكسيوس" عن المخابرات الإسرائيلية زعمها أن إيران تخطط لشن هجوم رد على إسرائيل من الأراضي العراقية باستخدام عدد كبير من الطائرات دون طيار والصواريخ الباليستية قبل الانتخابات الأمريكية.
وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلنت القوات الإسرائيلية أنها ضربت أهدافًا عسكرية في إيران ردًا على الهجمات الإيرانية في الأول من أكتوبر الماضي على إسرائيل وقُتل ما لا يقل عن 4 جنود إيرانيين في الضربة الإسرائيلية.