ترامب أم هاربس؟ شارك في توقع من سيفوز برئاسة أميركا

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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تجري في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ترامب مع هاريس، فيما تواصل حليفة واشنطن، إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة و لبنان، وتخشى ردا انتقاميا من إيران.

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