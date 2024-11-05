ترامب أم هاربس؟ شارك في توقع من سيفوز برئاسة أميركا

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تجري في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها ترامب مع هاريس، فيما تواصل حليفة واشنطن، إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة و لبنان، وتخشى ردا انتقاميا من إيران.
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