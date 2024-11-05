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جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن اليمن تناقش نظام العقوبات التي تنتهي منتصف هذا الشهر

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة بشأن نظام وإجراءات العقوبات المفروضة على اليمن، والتي تنتهي فترة تمديدها منتصف الشهر الجاري.

مصادر مطلعة قالت إن المجلس سيعقد، جلسة مفتوحة يستمع فيها إلى إحاطة من مندوب كوريا الجنوبية الدائم لدى الأمم المتحدة؛ جونكوك هوانج، رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن، والمعروفة بـ(لجنة 2140)، حول إجراءات العقوبات التي ستنتهي منتصف نوفمبر/تشرين الأول الجاري.

وقد يمدد مجلس الأمن في الجلسة فترة سريان العقوبات عاما آخر.

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