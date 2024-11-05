اسماء الأحزاب والمكونات السياسية في التكتل السياسي الجديد برئاسة بن دغر وموعد الإشهار

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قالت مصادر مطلعة ان الأحزاب السياسية اليمنية ستُعلن تكتلها "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية" اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، وسط مقاطعة من المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيًا.
الأحزاب والتكتلات السياسية اليمنية والبالغة عددها 23 حزباً ومكوناً سياسياً، وقعت على الانضمام لهذا التكتل السياسي الجديد، وتوافقت على تسمية الدكتور "أحمد عبيد بن دغر" رئيس مجلس الشورى رئيسًا لهذا التكتل، بينما أعلن الانتقالي رفضه الانضمام لهذا الكيان السياسي بحسب المصادر.
الأحزاب والتكتلات المنضوية تحت هذا التحالف:
حزب المؤتمر الشعبي العام
التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
المكتب السياسي للمقاومة الوطنية
الحراك الجنوبي السلمي المشارك
حزب الرشاد اليمني
حزب العدالة والبناء
الائتلاف الوطني الجنوبي
حركة النهضة للتغيير السلمي
حزب التضامن الوطني
الحراك الثوري الجنوبي
حزب التجمع الوحدوي اليمني
اتحاد القوى الشعبية
مؤتمر حضرموت الجامع
حزب السلم والتنمية
حزب البعث العربي الاشتراكي
مجلس حضرموت الوطني
حزب البعث العربي الاشتراكي القومي
حزب الشعب الديمقراطي (حشد)
مجلس شبوة الوطني العام
الحزب الجمهوري
حزب جبهة التحرير