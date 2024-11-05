​ إعلان نتيجة أول اقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية

الثلاثاء 05 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_خاص

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أظهرت أول نتيجة اقتراع للانتخابات الرئاسية الأميركية، تم الإعلان عنها في بلدة ديكسفيل نوتش بولاية نيو هامبشاير، تعادل كل من المرشح الجمهوري دونالد ترمب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس، حيث تقاسم الاثنان الأصوات الستة للبلدة الصغيرة.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، فإن ديكسفيل نوتش بلدة نائية في منطقة نورث كانتري بنيو هامبشاير، وقد أدلى مواطنوها الستة بأصواتهم عند منتصف الليل.

مواطنون في ديكسفيل نوتش يدلون بأصواتهم (أ.ف.ب) وكانت النتيجة النهائية التي قرأها مسؤولو الانتخابات بالبلدة في نحو الساعة 12:10 صباحاً بالتوقيت المحلي؛ هي 3 أصوات لترمب و3 لهاريس.

مواطن في بلدة ديكسفيل نوتش يدلي بصوته (رويترز) وبدأت البلدة الصغيرة تقليدها بالتصويت في منتصف الليل عام 1960. وقبل 4 سنوات، اكتسح المرشح الديمقراطي آنذاك، جو بايدن، جميع الأصوات الخمسة المدلى بها في البلدة