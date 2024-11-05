مؤتمر حضرموت الجامع يعبر عن موقفه تجاه مجلس تكتل الأحزاب

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أفاد مؤتمر حضرموت الجامع بأنه يرفض الانضمام للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الذي سيعقد اجتماعًا في عدن اليوم الثلاثاء.
وأوضح المؤتمر في بيانه أنه يرفض بشدة الانضمام لما يُعرف بالتكتل الوطني، والذي تم الإعلان عن توقيع لائحته التنظيمية يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2024 في عدن.
وأكد البيان على أن وجود المؤتمر في هذا التكتل لم يكن قائمًا على أسس قوية تراعي حضوره، مُشيرًا إلى أن أي توقيع أو حضور لا يعكس حقيقة مؤتمر حضرموت الجامع، الذي يتمتع بأهداف
واضحة ولديه هيئات مختصة تتولى مراجعة كافة الوثائق قبل إقرار أي مشروع، وفق نظامه الأساسي. والله ولي التوفيق الثلاثاء - 5 نوفمبر 2024م