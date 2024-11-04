تصريح أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد يثير تفاعلاً.. هذا ما جاء فيه

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصريح أدلى به المدرب روبين أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي.

كان مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أموريم، قد تولى تدريب "الشياطين الحمر" خلفًا للهولندي إريك تين هاغ، على أن يبدأ عمله في إنجلترا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وسيقود روبين أموريم سبورتينغ لشبونة للمرة ما قبل الأخيرة، عندما يواجه الفريق نظيره مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

وتحدّث أموريم لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة سبورتينغ لشبونة ومانشستر سيتي، حول توقعات مشجعي مانشستر يونايتد لنجاحه مع فريقهم.

قال المدرب البالغ من العمر 39 عاماً: "إذا كانت النتيجة سلبية أمام السيتي ستكون التوقعات منخفضة، أما في حال الفوز سيعتقدون (الجمهور) أن أليكس فيرغسون الجديد قد وصل (إلى مانشستر يونايتد)ويعتبر فيرغسون أحد أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريب "الشياطين الحمر"، إذ قاد الفريق بين عامي 1986 و2013، وحقق معه الكثير من الألقاب.

وأضاف روبين أموريم: "أنا لستُ ساذجًا، وأعلم أن الناس سيستخلصون استنتاجات من نتيجة مباراة الغد (الثلاثاء)، ولكن لا أشعر بالقلق بشأن ذلكوتابع: "أتفهم اهتمام الناس في مانشستر يونايتد، لكن أفكر في مباراة الغد، غدًا سأكون مدربًا لسبورتينغ لشبونة، وأريد ترك أفراد الفريق والجماهير وهم سعداء".