شاهد.. القسام تفجر عبوة ناسفة بـ4 جنود ودبابة إسرائيلية في جباليا تصريح أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد يثير تفاعلاً.. هذا ما جاء فيه بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات مصر تجدد تمسكها بوحدة اليمن .. تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي مع نظيره السيسي العالم على مشارف الحرب العالمية الثالثة.. الرئيس الأوكراني يستغيث بأوروبا ويعلن وصول 11 ألف جندي كوري شمالي إلى كورسك الروسية الاعلام الحوثي الرسمي ينقلب على التهدئة ويوجه اتهامات جارحة للسعودية بسبب رفضها الزواج.. عصابة من 5 اشخاص يقومون بتصفية شابة من تعز بإبرة مسمومة في عنقها العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن ..
تفاعل مستخدمون لمنصة إكس (تويتر سابقًا) مع تصريح أدلى به المدرب روبين أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد الإنجليزي.
كان مدرب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، أموريم، قد تولى تدريب "الشياطين الحمر" خلفًا للهولندي إريك تين هاغ، على أن يبدأ عمله في إنجلترا في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
وسيقود روبين أموريم سبورتينغ لشبونة للمرة ما قبل الأخيرة، عندما يواجه الفريق نظيره مانشستر سيتي، الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.
وتحدّث أموريم لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يسبق مواجهة سبورتينغ لشبونة ومانشستر سيتي، حول توقعات مشجعي مانشستر يونايتد لنجاحه مع فريقهم.
قال المدرب البالغ من العمر 39 عاماً: "إذا كانت النتيجة سلبية أمام السيتي ستكون التوقعات منخفضة، أما في حال الفوز سيعتقدون (الجمهور) أن أليكس فيرغسون الجديد قد وصل (إلى مانشستر يونايتد)ويعتبر فيرغسون أحد أبرز المدربين الذين أشرفوا على تدريب "الشياطين الحمر"، إذ قاد الفريق بين عامي 1986 و2013، وحقق معه الكثير من الألقاب.
وأضاف روبين أموريم: "أنا لستُ ساذجًا، وأعلم أن الناس سيستخلصون استنتاجات من نتيجة مباراة الغد (الثلاثاء)، ولكن لا أشعر بالقلق بشأن ذلكوتابع: "أتفهم اهتمام الناس في مانشستر يونايتد، لكن أفكر في مباراة الغد، غدًا سأكون مدربًا لسبورتينغ لشبونة، وأريد ترك أفراد الفريق والجماهير وهم سعداء".