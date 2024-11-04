العالم على مشارف الحرب العالمية الثالثة.. الرئيس الأوكراني يستغيث بأوروبا ويعلن وصول 11 ألف جندي كوري شمالي إلى كورسك الروسية

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "إن 11 ألف جندي من كوريا الشمالية وصلوا إلى منطقة كورسك الحدودية الروسية، معربا عن أسفه لأن رد فعل الحلفاء الغربيين لم يكن شديدا بما يكفي"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
واشار زيلينسكي في خطابه المسائيالى ان "هناك بالفعل 11 ألف (كوري شمالي) في منطقة كورسك"، موضحا أنه تلقى إحاطة من فريق استخباراته بشأن تحركاتهم".
وأضاف: "نرى زيادة في عدد الكوريين الشماليين ولا زيادة في رد فعل شركائنا.
وقال الرئيس الأوكراني إنه يعرف مواقع الجنود الكوريين الشماليين في روسيا وأنه من الممكن توجيه ضربة استباقية لهم، لكنه لن يفعل ذلك إلا بموافقة حلفائه الغربيين كي يستخدم أسلحتهم بعيدة المدى داخل العمق الروسي.
بعدما أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى روسيا، ربما سيشاركون في حرب أوكرانيا، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه على التوقف عن "المشاهدة" واتخاذ خطوات قبل وصول القوات الكورية الشمالية إلى أرض المعركة.
وأثار زيلينسكي احتمالية توجيه ضربة أوكرانية استباقية ضد المعسكرات التي تتدرب فيها القوات الكورية الشمالية وقال إن كييف تعرف موقعها. ولكنه قال إن أوكرانيا لا يمكنها فعل ذلك بدون تصريح من الحلفاء لاستخدام الأسلحة بعيدة المدى المصنوعة في الغرب لضرب أهداف في العمق الروسي.
وقال زيلينسكي في منشور عبر تطبيق تلغرام في وقت متأخر من أمس الجمعة "ولكن بدلا من ذلك (...) بريطانيا تشاهد وألمانيا تشاهد. الجميع ينتظر فقط الجيش الكوري الشمالى وهو يبدأ في مهاجمة الأوكرانيين أيضا".