طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تفقد عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، اليوم الاثنين مرافقيه والمدنيين المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى 2 ديسمبر والمستشفى السعودي الميداني في المخا جراء الحادث المروري الذي وقع أمس إثر اصطدام مركبة أحد المواطنين بسيارات موكبه.

ووجه طارق صالح دائرة الخدمات الطبية في المقاومة الوطنية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطن المصاب وعائلته المكونة من خمسة أفراد وفقاً لوكالة سبأ الحكومية.

ومساء امس الاحد قالت وكالة سبأ الحكومية بأن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اجرى اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح للاطمئنان على سلامته عقب تعرضه لحادث مروري في طريق عودته إلى مدينة المخا من زيارة ميدانية تفقدية لمدينة الخوخة في محافظة الحديدة.

ومساء امس الأحد 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2024م افادت مصادر صحفية بنجاه طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي من حادث مروري في طريق (الخوخة - المخا) بالساحل الغربي .

ونقل مراسل وكالة “شينخوا” الصينية في اليمن، الصحفي “فارس الحميري”، عن مصادر قولها، إن “طارق صالح تعرض لحادث مروري في طريق (الخوخة - المخا)، أثناء عودته من فعالية افتتاح مركز الغسيل الكلوي ومن اللقاء الموسع للقيادات العسكرية والمدنية الذي عقد في مدينة الخوخة بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).

وأوضحت المصادر بان عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح اُصيب بجرح بسيط ورضوض؛ نقل على إثرها إلى المستشفى، وبعد تلقي الإسعافات غادر المستشفى.. مشيرةً إلى أن الحادث وقع إثر اصطدام شاحنة صغيرة (دينه) بمركبة كان يستقلها العميد صالح، ونتج عنه أيضا سقوط عدة مصابين بما في ذلك سائق المركبة المدنية وعائلته التي كانت برفقته.