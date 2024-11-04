بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن ..

الإثنين 04 نوفمبر-تشرين الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 1190

بعد اكتمال اللمسات شبه النهائية لأكبر تكتل سياسي يضم غالبية القوى السياسية الشمالية والجنوبية "ضمت 23 تشكيلا سياسيا وطنيا، فاجأ الليلة المجلس الانتقالي الجنوبي" المتزعم لخيار الانفصال" إعلانه عدم مشاركته في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال المجلس الانتقالي الذي يشارك في المجلس الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في بيان مقتضب للمتحدث باسمه، سالم العولقي، إنه “تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به”.

ومن المتوقع أن تعقد الأحزاب اليمنية في عدن يوم غدٍ الثلاثاء اجتماعا موسعا، بهدف التوصل إلى تحالف جديد يضم أكثر من 23 حزبا سياسيا ومكونا في اليمن،

ووضع اللمسات الأخيرة للنظام الأساسي ووثائق وأدبيات التكتل الوطني.

يشار إلى أن التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وضع لنفسه عده اهداف في مقدمتها استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب. وكذلك التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام ودعم سلطات الدولة وتوحيد قرارها.