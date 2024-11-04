شاهد.. القسام تفجر عبوة ناسفة بـ4 جنود ودبابة إسرائيلية في جباليا تصريح أموريم عن جماهير مانشستر يونايتد يثير تفاعلاً.. هذا ما جاء فيه بهدف ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات.. وثيقة مسربة تكشف عن أحدث الابتكارات الحوثية في مجال الجبايات مصر تجدد تمسكها بوحدة اليمن .. تفاصيل اجتماع الرئيس العليمي مع نظيره السيسي العالم على مشارف الحرب العالمية الثالثة.. الرئيس الأوكراني يستغيث بأوروبا ويعلن وصول 11 ألف جندي كوري شمالي إلى كورسك الروسية الاعلام الحوثي الرسمي ينقلب على التهدئة ويوجه اتهامات جارحة للسعودية بسبب رفضها الزواج.. عصابة من 5 اشخاص يقومون بتصفية شابة من تعز بإبرة مسمومة في عنقها العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب طارق صالح يفسد فرحة الحوثيين بهذا الظهور بعد إتحاد غالبية القوى السياسية في اليمن.. المجلس الانتقالي يشذ عن الإجماع الوطني ويعلن عدم مشاركته في اجتماع الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بعدن ..
بعد اكتمال اللمسات شبه النهائية لأكبر تكتل سياسي يضم غالبية القوى السياسية الشمالية والجنوبية "ضمت 23 تشكيلا سياسيا وطنيا، فاجأ الليلة المجلس الانتقالي الجنوبي" المتزعم لخيار الانفصال" إعلانه عدم مشاركته في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنعقدة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال المجلس الانتقالي الذي يشارك في المجلس الرئاسي اليمني والحكومة اليمنية في بيان مقتضب للمتحدث باسمه، سالم العولقي، إنه “تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، وفي هذا الصدد، يؤكد المجلس الانتقالي عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به”.
ومن المتوقع أن تعقد الأحزاب اليمنية في عدن يوم غدٍ الثلاثاء اجتماعا موسعا، بهدف التوصل إلى تحالف جديد يضم أكثر من 23 حزبا سياسيا ومكونا في اليمن،
ووضع اللمسات الأخيرة للنظام الأساسي ووثائق وأدبيات التكتل الوطني.
يشار إلى أن التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية وضع لنفسه عده اهداف في مقدمتها استعادة الدولة وتوحيد القوى اليمنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب. وكذلك التوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام ودعم سلطات الدولة وتوحيد قرارها.